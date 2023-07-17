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НовостиПроисшествия17 июля 2023 9:28

Жительница Воронежа лишилась 38 тысяч рублей, пытаясь купить диван в онлайне

Она ввела свои данные на фишинговой странице
Алексей СЕРГУНИН
Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от мошенничества пострадали двое граждан и еще у двоих похитили деньги с банковских карт.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от мошенничества пострадали двое граждан и еще у двоих похитили деньги с банковских карт.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОП № 1 УМВД России по Воронежу поступило заявление о хищении денег от 47-летней местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

15 июля женщина выбирала диван на известном маркетплейсе. Остановившись на понравившейся модели, в сообщении продавцу женщина написала номер своего мобильного телефона. С ней связался мужчина, с которым женщина обсудила детали покупки и доставки дивана. Он прислал ей ссылку, перейдя по которой потерпевшая увидела форму для заполнения бронирования на сайте службы доставки. В итоге, внеся данные своей банковской карты, женщина обнаружила два списания денег на общую сумму 38 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от мошенничества пострадали двое граждан и еще у двоих похитили деньги с банковских карт. Ущерб составил около ста тысяч рублей.