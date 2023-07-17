Следующие через Воронежскую область поезда задержали из-за ЧП на Крымском мосту

В связи с ЧП на Крымском мосту возможны изменения в расписании поездов. Фото: из архива «КП»

Поезда, следующие через Воронежскую область в Крым, задержали. Об этом сообщили представители компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Причина – ЧП на Крымском мосту, случившееся в понедельник, 17 июля, около трех часов ночи в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Там в автомобиле, видимо, ехала на отдых семья из Белгородской области. Мама и папа погибли, девочка-подросток получила травмы, ее отвезли в больницу.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ориентировочно с 9.00 17 июля движение поездов должно возвращаться к нормальному графику. Упущенное время теперь будут нагонять в пути.