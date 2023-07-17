Воронежская легкоатлетка выиграла бег на 1500 метров на Кубке России

Светлана Аплачкина – снова первая! Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина подтвердила свой высокий класс на Кубке России. Соревнования проходили в Подмосковье – в городе Жуковский. Светлана победила на одной из своих коронных дистанций – 1500 метров. Она показала результат 4:11,22, опередив спортсменку, ставшую второй, на 0,53 секунды. Тем самым воронежская бегунья защитила свой титул, завоеванный на этом турнире год назад.

После финиша Светлана Аплачкина поделилась впечатлениями от победного забега и рассказала о своей подготовке к Кубку России:

- Дистанция была непростой, компактной, толкались при беге постоянно, порой неудобно было, это выбивало из ритма. К турниру готовилась в горах, там было жарко, а в Жуковском прохладно и дожди, контраст большой, но в целом погода комфортная. Теперь продолжу тренироваться на сборе в Москве.