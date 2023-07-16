В центре Воронежа рецидивист порезал ножом прохожего

Пострадавшего доставили в больницу Фото: из архива «КП»

В пятницу, 14 июля в центре Воронежа, на улице Кольцовской, неизвестный мужчина напал на 25-летнего жителя Иркутской области. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по области, случай произошел утром, около 7 часов. Незнакомец напал на прохожего с ножом и нанес ему тяжелые травмы.

Пострадавшего срочно доставили в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело. В рамках его расследования вскоре задержали подозреваемого - 38-летнего ранее судимого жителя Верхнехавского района. Следствие продолжается.