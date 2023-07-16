С помощью вредоносной программы мошенники похитили у воронежца 86 тысяч со счета

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Так, 37-летний житель Коминтерновского района искал работу на популярном интернет-сервисе. Он хотел устроится на работу «вахтовым методом» по установке газового оборудования в другой регион. Когда потерпевшему попалась подходящая вакансия, он оставил свои данные.

- Через некоторое время ему перезвонил якобы менеджер организации, предложил трудоустройство. Представитель сообщил, что необходимо скачать приложение «скайп» для проведения собеседования в формате конференции с сотрудниками фирмы, и прислал ссылку на него, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Ничего не подозревая, мужчина ввел в программу все свои персональные данные, в том числе, банковскую карту. Тогда «работодатель» сообщил, что обработает его анкету и свяжется с ним. Однако звонка соискатель так и не дождался. Зато узнал через мобильное приложение своего банка, что со счета списано около 86 тысяч рублей.

Поняв, что стал жертвой мошенников, воронежец обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».