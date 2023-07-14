В Воронежской области продают маслозавод за 1,2 миллиарда рублей

Объявление о продаже маслозавода. Фото: Авито.

В Новохоперске выставили на продажу маслозавод. За предприятие предлагают заплатить 1,2 миллиарда рублей. Соответствующее объявление разместили представители владельца завода на сайте «Авито».

На данный момент завод каждый месяц производит более двух тысяч тонн масла и 1,65 тонн жмыха. На территории предприятия есть склад сырья, база для его хранения, административное здание, зерновоз и погрузчик. Есть собственные железнодорожные пути, рассчитанные на десять вагонов. Земельный участок, все строения и имущество находятся в собственности «Завод растительных масел «Новохоперский».

Площадь основного производства составляет 5,2 га, базы для хранения сырья - 3,2 га, железнодорожной базы - 2 га.

Продукция завода идет на продажу не только в регионы России, но и в Южную Осетию, Белоруссию, Китай и страны Африки.