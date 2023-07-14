Четыре компании поставят в Воронеж 131 новый автобус за 513,8 миллионов рублей

Скоро новых автобусов в Воронеже станет гораздо больше. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Подвели итоги четырех торгов на поставку в Воронеж 131 нового автобуса 2023 года выпуска. Стоят они в общей сложности 513,8 миллиона рублей.

Самый большой контракт достался нижегородской фирме ООО «Глобалавто». Первоначальную цену аукциона ее представители, пользуюсь тем, что их компания – единственный участников торгов, уменьшать не стали. Они поставят 49 автобусов на 20-25 мест с бензиновым двигателем и механической коробки передач за 191,1 миллиона рублей.

Воронежская компания ООО «Автоцентргаз-Русавто» победила на аукционе на поставку 41 автобуса на 15-20 мест с бензиновым двигателем на «механике». Бизнесмены-земляки снизили начальную цену торгов со 165,3 млн руб. до 154,6 млн рублей.

Московская фирма ООО «Авторитэйл М» выиграла торги на поставку 37 автобусов на 20-25 мест на дизельном топливе. Ее представители уменьшили цену контракта со 172,1 млн руб. до 153,3 млн рублей.

Самым скромный лот получила еще одна воронежская фирма ООО «Стройавто». Она займется поставкой четырех автобусов. Первоначальную цену аукциона удалось снизить с 16,8 млн руб. до 15,6 млн рублей.

Поставляемые автобусы не должны быть подержанными, даже в самой малой степени, учитывая их 2023 год выпуска. Гарантийный срок должен составлять не менее двух лет или 60 тысяч километров пробега. Все автобусы нужно доставить в Воронеж до конца 2023 года.