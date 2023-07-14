Вышла марка с бобром к 100-летию Воронежского заповедника

фото УФПС Воронежской области

14 июля в почтовое обращение вышла «воронежская» марка. Специальный знак почтовой оплаты посвящен 100-летию Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова. На марке изображена фауна заповедника с главным ее символом - речным бобром.

Тираж юбилейной марки 23 000 экземпляров, в Воронежскую область поступило 500 штук. Номинал марки 100 руб.

Дополнительно к выпуску марки изготовили конверт с изображением юбилейной даты с флорой заповедника, а также специальный почтовый штемпель одного дня – тоже с бобром.

Воронежцы могут на своих письмах и открытках поставить оттиск специальных штемпелей 14 и 15 июля, которые действуют один день, на Главпочтамте на пр. Революции, 25.