Медцентр выманил у воронежцев около 10 млн рублей на лже-смертельных диагнозах

В Центральный райсуд Воронежа передали уголовное дело шести участников организованной преступной группы, нажившихся на лже-смертельных диагнозах в особо крупном размере.

Медицинский центр «ИмпульсМед» появился в Воронеже на ул. Фридриха Энгельса, 33д в октябре 2018 года. Организация предлагала внутривенное лазерное очищение крови, гирудотерапию (пиявки), ультразвуковое лечение кожи, а также различные виды массажей. Сотрудники колл-центра «ИмпульсМеда» обзванивали жителей города и заманивали на бесплатное обследование. А когда воронежцы приходили на прием, им «выявляли» серьезные заболевания, требующие незамедлительного медицинского вмешательства специалистов центра, а иначе они могут умереть. Не давая пришедшим опомниться, с ними заключали договоры на оказание медуслуг, цена которых составляла десятки или даже сотни тысяч рублей. В случае если у клиентов не было средств для внесения оплаты, с ними одновременно заключали кредитные договоры.

- В 2019 году медцентр попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики выявили, что у организации отсутствовала лицензия на медицинскую деятельность, сотрудники, которые проводили обследования, не имели медицинского образования, поставленные ими диагнозы являлись вымышленными, а оборудование не прошло сертификацию, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли, центр закрыли. Но с октября 2018-го по июль 2019-го его организаторы успели выманить у воронежцев не менее 10 млн рублей. В центр успели обратиться около 100 клиентов. Слава богу, граждане не пострадали.