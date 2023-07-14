Очевидцы сообщили о взрыве в небе под Воронежем

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В ночь с 13 на 14 июля под Воронежем сработала система ПВО. Незадолго до полуночи взрыв в небе услышали местные жители в совхозе «Масловский» Новоусманского района. Предположительно, сбили дрон. На видео камер наблюдения видно, как ракета «настигает» какой-то объект, раздается взрыв - кадры заполонили воронежские паблики.

Через полчаса администрация областного центра успокоила жителей.

- На территории Воронежа обстановка в настоящее время является спокойной. Чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано, - отметили в мэрии.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, ночью 7 июля средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два беспилотника