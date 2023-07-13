В Воронеже камеры будут следить пешеходами-нарушителями

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже 13 июля стартовал рейд, направленный на повышение безопасности пешеходов. Как рассказал руководитель воронежской Госавтоинспекции Евгений Шаталов, в этом году резко выросло количество ДТП с участием них. Увеличился и процент смертельных случаев. Так, по словам руководителя ведомства, от травм на дорогах погибли 35 пешеходов.

Особенностью предстоящего рейда станет первое, тестовое, использование специальных камер. Они будут отслеживать нарушения правил дорожного движения пешеходами. В случае фиксации такого, камера по громкой связи предупредит человека.

Если опыт окажется полезным, то камеры будут использовать чаще.