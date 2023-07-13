В Воронежской области вынесли приговор пяти членам «АУЕ»*

В Россошанском районном суде арестантам за организацию подпольного преступного сообщества добавили сроки. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность отделения экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (запрещено в России) в одной из колоний Воронежской области. Следственные действия они вели на основе материалов, полученных в результате отработки оперативной информации сотрудниками органа безопасности исправительного учреждения. Работники УФСИН обнаружили ячейку преступного сообщества, состоящую из пяти заключенных.

После расследования в Россошанский районный суд передали уголовные дела по двум статьям УК, карающим за организацию ячейки экстремистской организации, за участие в ее деятельности и за сбор денег для нее.

В результате организатор получил вдобавок к своему сроку шесть лет два месяца колонии строгого режима. На три года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций.

Любопытно, что один из рядовых членов преступного сообщества получил даже больше, чем организатор – шесть лет одиннадцать месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Еще трое получили также немалую добавку к срокам: три года семь месяцев, два года один месяц и два года колонии строгого режима. Плюс каждый из них «заработал» ограничение свободы на год.

Приговор вступил в законную силу.

*Запрещённая в России организация, признана экстремистской