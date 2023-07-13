В Воронеже незнакомец заставил мужчину заплатить за его избиение 5 тысяч рублей

Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

37-летний житель Коминтерновского района на днях обратился в полицию с заявлением о том, что его ограбили. Мужчина рассказал, что вечером во дворе одного из домов на улице 9 Января встретил двух незнакомцев, которые предложили ему выпить. А потом один из них в ходе общения оскорбился на какой-то пустяк и полез в драку. Мало того, что агрессивный незнакомец избил его, так еще и заставил перевести на его расчетный счет через мобильный банк пять тысяч рублей. После того, как избитый мужчина выполнил требование, грабитель удалился.

- Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали преступника по месту его жительства. Им оказался 28-летний местный житель. В отделе полиции мужчина признал свою вину. Его отправили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.