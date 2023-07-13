Воронежский областной суд потребовал повторно рассмотреть прекращенное дело о дискредитации армии

В Воронежском областном суде не согласились, что Дмитрий Щ. не дискредитировал российскую армию. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В среду, 12 июля, в Воронежском областном суде приняли решение отправить на новое рассмотрение административное дело в отношении Дмитрия Щ. Мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом. Полицейские посчитали, что его содержание дискредитирует действия российской армии. Стражи порядка предупредили Дмитрия, что он должен уйти, однако он их требование не выполнил.

В Ленинском районном суде рассмотрели дело и решили, что полицейские не правы – дискредитации действий российской армии не было. Как вы видим сейчас, у их вышестоящих коллег другое мнение.

Дела о дискредитации вооруженных сил РФ обычно заканчиваются вынесением штрафа в 30 тысяч рублей. Хотя максимальная планка административной статьи выше – 50 тысяч.