В воронежском парке «Алые паруса» срубят пять деревьев

Вместо сухих березы и сосен в «Алых парусах» осенью обещали посадить два десятка деревьев. Фото: телеграм-канал "Экологи Воронежа".

Воронежцев, любящих прогуливаться в парке «Алые паруса», предупредили о скорой вырубке пяти деревьев. С тем, чтобы они не волновались и не звонили в разные инстанции. Вырубка будет законной. Дело в том, что береза и четыре сосны практически засохли и в любой момент могут упасть. А, значит, представляют опасность для посетителей «Алых парусов». Тем более, что погода в последнее время весьма неустойчива. А сильный ветер может сломать и визуально крепкие деревья, не говоря уже о сухих.

В городском управлении экологии заявили, что потерю березы и сосен компенсируют высадкой осенью двух десятков деревьев и более сотни кустарников. Также в ближайшее время в «Алых парусах» проведут санитарную обрезку вязов, сосен, акаций и кленов.