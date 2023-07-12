Воронежский театр кукол за сезон посетили 61,5 тыс зрителей

Сказка про ежика и медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр кукол имени Вольховского закрыл 97-й сезон. В нем сыграли 437 спектакля, которые посетили около 61,5 тыс зрителей.

Труппа выпустила шесть премьер. Два спектакля поставила Людмила Федорова из Санкт-Петербурга - сказку «Золотой цыпленок» (6+) и пушкинские «Маленькие трагедии» для взрослой аудитории. Еще один режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Озерская создала атмосферный спектакль «Сказка про ежика и медвежонка». На малышкиной сцене вышли два спектакля: «Про умную собачку Соню» Камиля Тукаева и «Тайна полета Птеродактиля» Игоря Болдышева.

Уличный репертуар театра пополнился постановкой по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка», которую поставила режиссер питерского уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» Анна Шишкина. Также театр представил новогоднюю интермедию «Петровская елка» и восстановил постановку Валерия Вольховского «Маленький принц».

Кроме того, воронежские кукольники сыграли спектакли в Нелже, Нововоронеже, Боброве, Павловске, Лисках, Латной, Эртиле, Верхней Хаве, Рамони и Новой Усмани. Театр принял участие в четырех фестивалях, в том числе Платоновфесте и Маршакфесте, выступил на арт-кластере «Таврида». В конце июля сыграет на фестивале уличных театров «Елагин парк» в Санкт-Петербурге.

Спектакль «Золотой цыпленок» стал лауреатом театрального конкурса «Браво» в номинациях: «Актерский ансамбль в спектакле для детей», «Лучшая работа в спектакле для детей» - отметили Владимира Руднева и Ольгу Бергман и Григория Вахрушева и Дарью Сарычеву. Актрис Татьяну Ечеину и Юлию Скворцову наградили Почетной грамотой и благодарностью губернатора за плодотворную работу, большой личный вклад в развитие культуры Воронежской области.

Прошли две персональные выставки художников-постановщиков театра - «И радостью своею поделюсь…» Александра Ечеина и «Театр кукол - мое призвание» Елены Луценко. В рамках образовательной программы театр организовал 31 экскурсию и мастер-классы, в которых приняли участие около 700 взрослых и детей.

У театра снова открыли фонтан «Дюймовочка».

Следующий театральный сезон труппа откроет в конце августа спектаклем для взрослой аудитории. Осенью пройдут премьеры двух спектаклей для маленьких зрителей. Запланирована обширная образовательная программа, которая будет включать творческие встречи, лекции, экскурсии и мастер-классы.