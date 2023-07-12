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НовостиПроисшествия12 июля 2023 14:10

В Воронеже следователь полиции за 30 тыс рублей закрыл глаза на ДТП с мигрантом

Теперь уже бывшего сотрудника будут судить
Ярослав ИВАНОВ

Региональная прокуратура передает в Центральный райсуд Воронежа обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего следователя ГУ МВД России. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Инцидент произошел в начале февраля 2023 года. Сотрудник спецотдела по расследованию ДТП и пожаров ГСУ ГУ МВД по Воронежской области получил от мигранта, обучающегося в одном из вузов Воронежа, 30 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту совершенной им аварии.

- Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.