Под Воронежем баню на 30 лет отдают концессионеру

фото из телеграмм администрации Новоусманского района

Администрацией Новоусманского района нашла концессионера, которому в аренду на 30 лет отдают общественную баню в райцентре. Организация не только сделает капремонт объекта на ул. Песоцкой, но и обязуется сохранить его целевое назначение - как банный комплекс. Для администрации было важно, что объект не станет кафе, магазином или гостиницей.

Банно-оздоровительный комплекс останется в муниципальной собственности. Концессионную плату предприниматель начнет вносить по окончании ремонтных работ, которые, по предварительным данным, займут около восьми месяцев. Кроме того, концессионер будет осуществлять платежи по аренде земельного участка, на котором расположен объект.