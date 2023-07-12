Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 12:19

Под Воронежем баню на 30 лет отдают концессионеру

Он гарантирует сохранить целевое назначение объекта
Ярослав ИВАНОВ
фото из телеграмм администрации Новоусманского района

фото из телеграмм администрации Новоусманского района

Администрацией Новоусманского района нашла концессионера, которому в аренду на 30 лет отдают общественную баню в райцентре. Организация не только сделает капремонт объекта на ул. Песоцкой, но и обязуется сохранить его целевое назначение - как банный комплекс. Для администрации было важно, что объект не станет кафе, магазином или гостиницей.

Банно-оздоровительный комплекс останется в муниципальной собственности. Концессионную плату предприниматель начнет вносить по окончании ремонтных работ, которые, по предварительным данным, займут около восьми месяцев. Кроме того, концессионер будет осуществлять платежи по аренде земельного участка, на котором расположен объект.