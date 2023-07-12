В Воронеже служебная собака вывела на след подозреваемой в убийстве соседки

7 июля воронежские правоохранители по горячим следам раскрыли убийство. В буквальном смысле по следам – именно служебная собака по запаху привела оперативников к подозреваемой.

В этот день женщина сообщила в полицию, что обнаружила на дачном участке тело 61-летней матери с явными признаками насильственной смерти. Кинологи пустили на место происшествия служебно-розыскную собаку, которая по запаху быстро взяла след. Служебный пес привел правоохранителей к соседней калитке. Правда, на участке никто не открыл. Идя по следу, служебная собака вывела сотрудников полиции и следователей в поле, где они и задержали подозреваемую, гулявшую со своими домашними питомцами.

55-летняя задержанная призналась, что вечером 6 июля зашла на приусадебный участок соседки, чтобы в очередной раз обсудить конфликтную тему, касающуюся текущей трубы. В итоге женщины поругались так, что разъяренная гостья ударила соседку несколько раз палками по голове. Убедившись, что женщина мертва, она ушла.

Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Скрывшись с места происшествия, женщина спрятала одежду со следами крови, в которой находилась во время совершения преступления, и деревянные палки, которыми била потерпевшую. Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, признана потерпевшей и допрошена в данном качестве дочь погибшей, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщила и.о. руководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Татьяна Гусева.