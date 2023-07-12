Умер известный воронежский артист

Анатолий Гладнев в роли Фирса Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 июля в Воронеже скончался Анатолий Гладнев. Артиста театра драмы не стало на 84-м году жизни. Анатолий Иванович прослужил в Кольцовском театре почти 60 лет.

Изначально Гладнев окончил Воронежский сельскохозинститут. Участвовал в работе драмкружка, потом поступил в воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино (ЛГИТМИК) и еще до его окончания был принят в труппу театра драмы.

В творческой копилке народного артиста РФ более ста ролей: Барон в «На дне» Горького, Чарнота в «Беге» Булгакова, Венгерович старший в «Прости меня, мой ангел белоснежный» по чеховской «Безотцовщине», Франтишек Абель в спектакле «Соло для часов с боем» Заградника. Знаковой для Гладнева стала роль Фирса в спектакле «Вишневый сад» по Чехову.

За свою карьеру Анатолий Гладнев был удостоен множества профессиональных наград. Является лауреатом Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За достижения в области театрального искусства» (2009). В 2017 году получил спецпремию «Золотая маска» - «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».В 2019 году стал «Почетным гражданином Воронежской области».

Прощание с артистом состоится 14 июля в 11.00 в театре.

Светлая память...