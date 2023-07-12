В Воронеже нелегальный банк оштрафовали на 300 тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района раскрыли незаконную банковскую деятельность ООО «Лизинговая компания Капитал Сити». Сотрудники компании выдавали займы по залог машин. При этом у организации не было статуса финансовой, она не состояла в соответствующем реестре Банка России.

В прокуратуре возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов». В суде приняли решение оштрафовать организацию на 300 тысяч рублей. Этот вердикт вступил в законную силу.