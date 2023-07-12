Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 7:54

В Воронеже нелегальный банк оштрафовали на 300 тысяч рублей

В ООО «Лизинговая компания Капитал Сити» выдавали кредиты без лицензии
Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района раскрыли незаконную банковскую деятельность ООО «Лизинговая компания Капитал Сити». Сотрудники компании выдавали займы по залог машин. При этом у организации не было статуса финансовой, она не состояла в соответствующем реестре Банка России.

В прокуратуре возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов». В суде приняли решение оштрафовать организацию на 300 тысяч рублей. Этот вердикт вступил в законную силу.