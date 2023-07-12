К БСМП №1 присоединили воронежский роддом №3

В Воронеже к городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 (БСМП) присоединили родильный дом №3 на проспект Труда, 38. Информация об этом опубликована на интернет-портале правовой информации.

Устав разработают и утвердят в течение двух месяцев, а зарегистрируют объединенное медучреждение в течение 110 дней. Учредителем является департамент здравоохранения Воронежской области. Самое главное, что при реорганизации сохранятся основные цели деятельности роддома.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже роддом №2 присоединили к больнице «Электроника».