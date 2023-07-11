Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 16:01

В воронежской авиационной компании «Ильюшин Финанс Ко.» сменился гендиректор

Новым руководителем стал Михаил Подхватилин
Юрий КОЗЛОВ
Михаил Подхватилин.

Михаил Подхватилин.

Фото: uacrussia.ru

В воронежской компании АО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, сменился гендиректор. Сергея Туркина на руководящем посту заменил Михаил Подхватилин. Он более 15 лет работает в сфере авиационного лизинга, которым и занимается АО «Ильюшин Финанс Ко.».

Перед новым руководителем стоят задачи по повышению эффективности работы компании и улучшению взаимодействия с поставщиками самолетов и теми организациями, которые отвечают за их эксплуатацию.

Впрочем, к прежнему гендиректору Сергею Туркину никто претензий не предъявил. Напротив, отметили, что за время его руководства (с 2019 года) удалось погасить долги, снять угрозу банкротства компании и сохранить ее активы.

Сейчас в компании при финансовой господдержке восстанавливают летную годность 11 имеющихся у ИФК самолетов Ту-204/214 и Ил-96-400Т. Идут работы на нескольких производственных площадках. По мере их завершения самолеты будут передавать в эксплуатацию российским авиакомпаниям.