В Воронеже мужчина в камуфляже избил девушку ногами за приветствие украинских националистов

кадр с видео. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

Утром в понедельник, 10 июля, у дома № 72/2 на улице Шишкова случился безобразный инцидент. Мужчина в камуфляже набросился на девушку, повалил ее на землю, и избил ее не только руками, но и ногами. ЧП попало на видео, которое разместили в соцсетях.

Свидетели безобразной сцены вызвали полицию. При этом очевидцы утверждают, что девушка в какой-то мере спровоцировала агрессию, крикнув приветствие украинских националистов.

Впрочем, в полиции сообщили, что не располагают сведениями, что девушка перед избиением что-то кричала. При этом заявление на мужчину она не стала писать, заявив, что упала сама. В соцсети «Воронеж VRN» ВКонтакте, где и появилось видео избиения, утверждают, что девушка шла вместе со своим обидчиком. Возможно, они являлись парой, и вот так безобразно, на людях, поссорились.