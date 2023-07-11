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НовостиПроисшествия11 июля 2023 7:28

В Воронеже в ДТП пострадала 4-летняя девочка

В больницу попали еще и двое взрослых
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

10 июля около 11.20 на регулируемом перекрестке улиц Димитрова и Ленинского проспекта в Воронеже столкнулись «Киа Рио» под управлением 41 – летнего жителя Новоусманского района и «Лада Гранта» под управлением 19-летнего воронежца.

По информации полиции, в ДТП пострадали три человека – водитель отечественного авто и две пассажирки иномарки – женщина 34 лет и 4-летняя девочка, обе жительницы Новоусманского района. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

По факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным ГУ МВД, за минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошло 114 аварий. В 8 ДТП получили травмы 13 человек.