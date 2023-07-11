В воронежской семье родился 14-ый ребенок

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление ЗАГС по Воронежской области сообщило, что во 2 квартале 2023 года на свет появились 4089 детей, среди которых 2365 родились в Воронеже. Новорожденных мальчиков зарегистрировали 2096, девочек – 1993.

В 37 семьях родились сразу по два ребенка, а в одной – три малыша. Причем, по данным управления, в 129 семьях появились на свет пятые и последующие наследники. В том числе в четырех – 10-е дети, в двух – 11-е, еще в двух – 12-е. Но больше всего детей теперь в семье жителей Новой Усмани – 14.

В этом году новорожденным чаще всего давали имена Матвей и Мария.