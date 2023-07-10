В Воронеже выписали мальчика, который попал в больницу с кишечной инфекцией из лагеря

В минувшую субботу, 8 июля, в лагерь «Юность» вернулся из больницы мальчик из группы ЛНР, попавший туда с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила администрация Новоусманского района. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, вспышка заболеваний детей произошла с 4 по 5 июля. Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. К расследованию инцидента подключилась также прокуратура.

– Медики уточняют, мальчик по клиническим показателям в госпитализации не нуждался. Она была обусловлена необходимостью гарантировать безопасность оставшихся ребят, у которых симптомы отравления не проявились, - сообщили сейчас в администрации Новоусманского района. - Ребята из ЛНР покинут лагерь завтра, в связи с окончанием смены. Каких-либо официальных данных о причине инцидента в «Юности» и ходе санэпидрасследования руководство лагеря не получало. Поэтому вопрос о возможности заезда следующей смены пока остается открытым.