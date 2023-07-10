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НовостиПроисшествия10 июля 2023 9:29

Следователи возбудили уголовное дело по факту впавшей в кому после пластики жительницы Воронежской области

Врачей подозревают в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи в Пятигорске возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ и соцсетях о случае впавшей в кому жительницы Воронежской области, которой сделали пластическую операцию в одной из пятигорских больниц.

- По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова по данному факту в следственном отделе по городу Пятигорск возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.

Шокирующий случай произошел в конце апреля. У жительницы Воронежа во время пластической операции резко ухудшилось состояние. Она впала в кому и до сих пор не пришла в себя. Теперь компетентные органы разберутся, из-за чего это произошло.