В речке под Воронежем массово погибла рыба

скриншот из соцсетей

Жители Эртильского района пожаловались в соцсетях на массовую гибель рыбы. Мор живности очевидцы сняли на реке Малая Речка возле деревни Буравцовка. В видео запечатлены всплывшие караси и щуки, на водной глади видна невооруженным глазом пена.

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора начало проверку по факту инцидента.

- Инспекторы управления оперативно организовали обследование акватории и водоохранной зоны реки с привлечением специалистов Воронежского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». Соответствующая информация также направлена в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству для принятия мер, - сообщили в ведомстве.