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НовостиОбщество9 июля 2023 16:39

Бастрыкин взял на контроль историю с трещиной в 16-этажке в Воронеже

Правоохранители проводят проверку
Евгения ФРОЛОВА
Скриншот соцсетей

Скриншот соцсетей

Фото: Предоставлено "КП"

История с трещиной в воронежской многоэтажке имеет продолжение. Ею заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Кириллу Левиту представить доклад после жалоб жителей Воронежа о бездействии сотрудников местной администрации. Об этом сообщили в ведомстве 9 июля.

Напомним, ранее в соцсетях горожане обрисовали нелицеприятную ситуацию. На 16-этажке в кирпичном доме №103А по улице Шишкова появилась огромная трещина в стене. А цемент с кусками кирпича стала осыпаться.

В СУ СК России по Воронежской области после жалоб организовали доследственную проверку.