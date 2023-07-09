Бастрыкин взял на контроль историю с трещиной в 16-этажке в Воронеже

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История с трещиной в воронежской многоэтажке имеет продолжение. Ею заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Кириллу Левиту представить доклад после жалоб жителей Воронежа о бездействии сотрудников местной администрации. Об этом сообщили в ведомстве 9 июля.

Напомним, ранее в соцсетях горожане обрисовали нелицеприятную ситуацию. На 16-этажке в кирпичном доме №103А по улице Шишкова появилась огромная трещина в стене. А цемент с кусками кирпича стала осыпаться.

В СУ СК России по Воронежской области после жалоб организовали доследственную проверку.