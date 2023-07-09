Пенсионер в Воронеже перевел мошенникам почти 4 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Очередной жертвой мошенников оказался 85-летний житель Воронежа. Он заявил в полицию, что его обманули неизвестные. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону 9 июля.

Пенсионер увидел рекламное объявление, в котором всем желающим пообещали высокий процент по вкладу. И решил испытать удачу, перейдя по ссылке и оставив свои контакты. 19 июня ему позвонил неизвестный, представился менеджером компании и предложил начать «зарабатывать». Сначала мужчине предложили перевести 7 тысяч рублей, а когда он втянулся, лишили его всех сбережений.

Воронежец снял со своего счета 3 млн 850 тысяч рублей и частями в течение 20 дней переводил мошенникам. Когда все средства поступили на счета аферистов, менеджер перестал выходить на связь. Тогда пенсионер понял, что его попросту обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».