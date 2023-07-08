Жительница Воронежа лишилась 2,3 млн рублей после звонков лже-сотрудников полиции и банка

17 жителей Воронежской области обратились 7 июля в полицию после обмана дистанционными мошенниками. В общей сложности потерпевшие потеряли около 8,5 миллионов рублей.

35-летняя жительница Воронежа рассказала, ей 7 июля позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о несанкционированном доступе аферистов к ее счету и перенаправил на сотрудника службы безопасности банка. Псевдо-сотрудник рассказал женщине, как сберечь накопления: для этого необходимо обналичить сбережения и перевести их на «безопасные» счета. Дама выполнила все требования и потеряла 2,3 млн рублей. А аферисты получения денег на связь больше не выходили.