Под Воронежем будут судить мужчину, отрезавшего ухо сопернику

В Бутурлиновке в суд поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в обезображивании лица соперника.

Инцидент произошел 8 января 2023. Днем 38-летний обвиняемый с другом пришел к бывшему своей сожительницы, чтобы забрать ее вещи. Мужчины поругались, дошло до рукоприкладства. В итоге новый ухажер схватил нож и ударил им оппонента по руке, а потом отрезал ему большую часть правого уха.

Медэксперт квалифицировал повреждение ладони и травматическую ампутацию правой ушной раковины как причинение тяжкого вреда здоровью, который привел к «неизгладимому обезображиванию лица».

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до десяти лет заключения.