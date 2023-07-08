В ночь с 7 на 8 июля над Воронежем сбили два беспилотника

скриншот из соцсетей

Вечером 7 июля воронежцы в соцсетях рассказали о громком звуке в Советском районе. Первые сообщения появились в пабликах около 22 часов.

- В 22.17 над селом Дмитриевка в Хохольском районе что-то пролетело в сторону Воронежа, - написали очевидцы.

- В 23.39 услышала какой-то грохот, как будто что-то упало, на гром не похоже, - вторили им другие горожане.

Воронежцы сразу в соцсетх предположили, что это пролетели дроны. И оказались правы.

- Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами, - сообщил в телеграмм после полуночи губернатор Вронежской области Александр Гусев.

В ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили, что никто не пострадал, вызовов на происшествия не было:

- На данный момент все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.

По данным КП, один из беспилотников сбили на подлете к «Балтимору», второй - на подлете к улице Димитрова.