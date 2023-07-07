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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:24

Забившего отца молотком жителя воронежского села признали невменяемым

Мужчину отправят на принудительное лечение
Ирина КАЗАНИНА
Трагедия произошла в феврале этого года

Трагедия произошла в феврале этого года

Фото: из архива «КП»

Суд признал 36-летнего жителя села Куликовка Кантемиовского района Воронежской области невменяемым в момент совершения убийства своего отца. Трагедия разыгралась в феврале 2023 года. Сын несколько раз ударил молотком и ножом своего отца, а затем продолжил избивать его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Согласно заключению экспертов местный житель в момент совершения уголовно-наказуемого деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

В связи с этим, по решению суда, убийцу отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику специализированного типа с интенсивным наблюдением.