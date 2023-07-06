Трудовая инспекция расследует гибель водителя фуры, загоревшейся на трассе под Воронежем

К расследованию гибели водителя грузовика на трассе под Воронежем подключилась трудовая инспекция. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, авария с двумя грузовыми машинами произошла 4 июля около 13.41 на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе возле деревни Варваровка. Один из водителей погиб, от удара фура загорелась, грузовик тушили спасатели МЧС, из-за этого на дороге собралась пятикилометровая пробка, что пришлось перекрывать движение и перенаправлять поток машин.

Инспекция труда приступила к расследованию группового несчастного случая.

- Водитель грузовика MAN, принадлежащего ООО «Вайлдберриз», врезался в стоявший в правой полосе военный трал. В результате столкновения автомобиль загорелся, в нем находились два водителя-экспедитора. Один водитель погиб на месте, второй получил травмы тяжелой степени и был доставлен в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда, - сообщили в Госинспекции труда Воронежской области.