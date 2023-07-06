В Воронеже увековечат память святителя Митрофана

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области объявил конкурс на разработку эскизного проекта памятника святителю Митрофану Воронежскому, в рамках празднования 400-летия духовного деятеля, сделавшего много для развития нашего края. Митрофан был сподвижником патриотических начинаний царя-реформатора Петра I. Владыка содействовал строительству флота в Воронеже, оказывая материальную поддержку казне и призывая народ вносить пожертвования. В Воронежской епархии Митрофан прослужил 20 лет. За это время здесь было построено более 50 храмов, в том числе Благовещенский кафедральный собор, основано два монастыря. Юбилей первого епископа Воронежского края будет праздноваться 19 ноября 2023 года.

В конкурсе могут принять участие профессионалы в сфере архитектуры, скульптуры, дизайна, художники, а также творческие коллективы. Заявки на участие в первом этапе принимаются до 21 июля. По его итогам отберут 10 участников, которые разработают эскизные проекты и представят их жюри во втором этапе конкурса.