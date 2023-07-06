По факту заболевания детей кишечной инфекцией в лагере под Воронежем возбудили уголовное дело

Проверка инцидента с заболеванием детей в оздоровительном лагере «Юность» в Новоусманском районе привела к уголовному делу. Как сообщили в региональном следственном управлении, его завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, с 4 по 5 июля несколько детей почувствовали себя плохо, у них обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Одного ребенка пришлось госпитализировать, остальные находятся на амбулаторном лечении.

- Проведен осмотр места происшествия, изъята документация, регламентирующая деятельность детского оздоровительного лагеря, допрошены сотрудники учреждения, получены необходимые анализы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в следственном управлении СК России

Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. К расследованию инцидента подключилась также прокуратура.