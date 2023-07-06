В Воронежской области в 2023 году обнаружили зараженных бешенством лицу, 5 кошек и 6 собак

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12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства зарегистрировало управление Роспотребнадзора в Воронежской области за первое полугодие 2023 года. Больных животных нашли в семи районах. Это в 1,7 раза больше чем за аналогичный период 2022 года (7 случаев в пяти районах). Среди бешеных животных пять кошек, шесть собак, одна лиса.

- За антирабической помощью в январе - июне 2023 года в медицинские учреждения обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 3165 человек, что на 15% выше показателя аналогичного периода 2022 года (2682 человек), - отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора советуют приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, не кормить с рук и не гладить безпризорных зверей. Ветеринарам, охотникам, лесникам, егерям обязательно проходить профилактическую иммунизацию против бешенства. В случае укусов, ослюнения и при контакте с неизвестным животным сразу обращаться в больницу, потому что смертность при заболеваемости бешенством составляет 100% и единственным средством защиты от него является своевременная вакцинация.