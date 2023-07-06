В Семилукском районе умер 62-летний депутат

В Семилукском районе скончался депутат районного совета народных депутатов Игорь Черных. Он ушел из жизни в 62 года. Скорбную весть 5 июля сообщил глава района Геннадий Швырков.

Он отметил, что Черных любил свой район и вложил в его благополучие немало сил. Не оставлял работу до последнего дня.

– Все, кто его знал, уважали за большую душевную щедрость и добропорядочность. Мы всегда ощущали его поддержку в самых сложных вопросах. Он говорил: «Надо так работать, чтобы люди потом добрым словом вспоминали нас». И мы вспоминаем! – написал Геннадий Швырков на своей странице во ВКонтакте.