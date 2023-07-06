Воронежцев позвали на фестиваль в Костенки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках» пройдет в музее-заповеднике 8 июля. В этом году его посвятили теме казачества.

В музее откроется выставка из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника «Кубанские казаки». Она представит предметы народного быта кубанских казаков XIX - начала ХХ веков. Информационные стенды экспозиции познакомят с историческими документами, реликвиями, основными историческими этапами в жизни кубанского казачества, героическими страницами военной истории. На выставке пройдет викторина «Что мы знаем о казачестве?».

В 11.00 на площадке возле музея зазвучат казачьи песни в исполнении коллективов Хохольского района, а на выставке-ярмарке народные мастерицы Елена Широкова и Анастасия Бедарева покажут свои изделия.

В 13.00 в стенах музея начнется лекция известного воронежского историка, краеведа и автора книг о реке Дон и казачестве Николая Сапелкина «Истоки воронежского казачества».

14.30 стартует пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Участники пройдут по знаковым местам Костенок, узнают о самом старом казачьем монастыре на Дону, увидят необыкновенно красивые виды донского Белогорья.