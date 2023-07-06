Под Воронежем водитель без прав устроил пьяное ДТП с пострадавшим

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Две легковушки столкнулись на трассе в Семилукском районе вчера, 5 июля, пострадал 16-летний подросток. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария произошла в 23.30 на 24-м км автодороги «Курск – Борисоглебск» – Курбатово – Землянск». По данным полиции, 20-летний парень ехал на ВАЗ-21093 со стороны села Землянск в направлении Нижней Ведуги. Он нарушил очередность проезда при повороте и не предоставил преимущество двигающемуся по встречке ВАЗ-21102, за рулем которого был 50-летний местный житель. В итоге произошло столкновение.

В результате аварии госпитализация потребовалась 16-летнему подростку, который находился в салоне ВАЗ-21102.

При досмотре оказалось, что у виновника ДТП не было водительских прав. А от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. Полицейские продолжают проводить проверку.