Воронежца ждет суд за убийство знакомой, совершенное в 2013 году

Воронежский Следком завершил расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Трагедия разыгралась в январе 2013 года в квартире жилого дома по улице 9 Января в Воронеже. 39-летняя женщина находилась в гостях у знакомого, с которым они совместно распивали алкоголь. Во время словесной перепалки хозяин ударил женщину по лицу, отчего она упала, а затем нанес ей несколько ударов молотком по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Злоумышленник, пытаясь избежать уголовной ответственности, спрятал тело. Несмотря на значительный объем доказательств, на тот момент их оказалось недостаточно для привлечения злоумышленника к уголовной ответственности, из-за чего предварительное следствие приостановили.

На протяжении последующих десяти лет ледователи установили, что погибшей нет в живых, поскольку она не выходила на связь с матерью и дочерью, с которыми до исчезновения была близка. Этот факт также подтвердили сведения, полученные из больниц, бюро несчастных случаев, отделов ЗАГС, криминалистических учетов по линии МВД.

На предварительном следствии обвиняемый воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. Тем не менее, сотрудники СК собрали достаточную доказательственную базу. И спустя десять лет уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.