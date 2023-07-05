Прокуратура по обращению «КП» проверит законность установки памятника фашистам в воронежском селе

Один из памятников оккупантам на воронежской земле. Фото Николая Савченко Фото: Предоставлено

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по обращению «КП-Воронеж». Ранее редакция направила в адрес ведомства запрос, в котором содержалась информация, изложенная читателем.

Житель Воронежской области рассказал нам, что в селе Филоново Богучарского района остается один из памятников альпийским стрелкам фашистской Италии. Таких памятников по области было несколько, три из них снесли после того, как суд признал геноцидом массовые убийства населения фашистами в течение двух лет – с 1942 по 1943-й. В этот период от рук нацистов в нашем регионе погибло свыше 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, около 77 тысяч человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда. Материальный ущерб превысил 11,7 триллионов рублей. С иском в суд обратился в марте прокурор области Николай Саврун.

Теперь же ведомство намерено проверить факт законности существования памятника в селе Филоново.