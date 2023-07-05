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НовостиОбщество5 июля 2023 5:34

Под Воронежем появится город-спутник за 104 миллиарда

Губернатор региона подписал соглашение с застройщиком территории
Ирина КАЗАНИНА
Фото Максима Горохова

Фото Максима Горохова

Фото: из архива «КП»

Под Воронежем появится город-спутник с населением 30 тысяч человек. 4 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев и застройщик - крупный воронежский бизнесмен – подписали соответствующее соглашение.

Новый город «Солнечный» с жилыми кварталами, торговыми центрами, общественными пространствами, большим парком и музеем современного искусства вырастет в течение 10 лет на территории поселка Ямное Рамонского района. Здесь также будут две школы и столько же детсадов, новые дороги, общественный транспорт и даже метробус. Благодаря реализации проекта, появятся 8 тысяч новых рабочих мест.

Стоимость проекта оценивается в 104 миллиарда рублей.