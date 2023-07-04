В Воронежской области объявили срочные поиски 25-летнего парня

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

25-летний Николай Михайлов из села Девица Семилукского района. Он пропал вчера, 3 июня. Вышел из дома и больше после этого его никто не видел. Волонтеры объявили срочные поиски молодого человека. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт» 4 июля.

Николай Михайлов нуждается в медицинской помощи.

Известны его приметы: рост 183 см, худощавого телосложения, серые глаза, светло-русые волосы, бородка. В день исчезновения был одет в черную рубашку, джинсы, черные шлепки с белой надписью.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить в 112 или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.