ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов сдала только одна воронежская выпускница

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В департаменте образования региона рассказали о результатах ЕГЭ по информатике и ИКТ и иностранным языкам. Еще пять воронежских выпускников получили на экзаменах 100 баллов.

Информатику и ИКТ сдавали в течение двух дней - 19 и 20 июня. Минимальный порог преодолели 1449 выпускников, то есть 85,25% выпускников. Он составил 40 баллов. При этом 85 и более баллов набрали 122 человека. Еще 530 человек получили 70 и более баллов. А вот лучшие результаты показали всего четыре выпускника. Они стали стобалльниками.

Иностранные языки ребята сдавали 13 и 16 июня. Английский в этом году выбрали 661 человек, 646 из которых преодолели минимальный порог в 22 балла. А вот удача улыбнулась только одной выпускнице из города Лиски. Она набрала 100 баллов. При этом 85 и более баллов набрали 54 человека, еще 269 - 70 и более баллов. 100 баллов получил 1 выпускник. Средний балл составил 62.