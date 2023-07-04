За неделю от клещей пострадали более 150 воронежцев

Только за последнюю неделю с 26 июня по 3 июля от клещей пострадали более 150 жителей Воронежа и области. Всего же с начала сезона медпомощь после укуса кровососущих потребовалась 1413 человекам. Статистикой поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 4 июля.

В ведомстве напомнили, что на территории региона продолжается обработка от клещей мест отдыха. На сегодняшний день от кровососущих избавили 1092,17 га.

В регионе также работает лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Там проводят исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща. Она расположена по адресу: Воронеж, ул. Космонавтов д.21. Можно получить консультацию по телефонам: (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.