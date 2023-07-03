В Воронеже появилась вакансия с зарплатой от полумиллиона рублей

На начало текущего месяца жителям нашего региона доступны более 20 тысяч вакансий. Из них 6200 - с зарплатой от 100 тысяч. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В обязанности коммерческого директора с зарплатой от 500 тысяч рублей в месяц входит построение и реализация стратегического и операционного управления профильным блоком группы компаний. Об этом информируют аналитики сайта hh.ru. Кроме того, в обязанности соискателя будут входить: оптимизация, стандартизация и контроль исполнения бизнес-процессов, а также автоматизация и внедрение инструментов продаж (CRM).

Тем временем, до полумиллиона в месяц в Воронеже могут зарабатывать руководитель филиала по выкупу и продаже коммерческих и легковых автомобилей с пробегом, архитектор 1С, коммерческий директор маркетплейса мебельных фасадов, ведущий менеджер по лизингу и ряд других специалистов.

На начало текущего месяца жителям нашего региона доступны более 20 тысяч вакансий. Из них 6200 - с зарплатой от 100 тысяч.