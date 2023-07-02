Более 400 тыс рублей потерял воронежец после общения с лже-сотрудником банка

За 1 июля в полицию обратились девять жителей Воронежской области с заявлениями на дистанционных мошенников. Ущерб потерпевших составил в общей сложности более 1,5 млн рублей.

24-летнему воронежцу позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и напугал, что мошенники пытаются получить доступ к его кредитному счету. Для спасения средств звонивший посоветовал снять все деньги и перевести их на «безопасные» счета. Молодой человек выполнил все его указания. Но аферист не смог остановиться и потребовал перевести как можно больше денег на его счет. Почти оформив кредит в 600 000 рублей, парень, в конце концов, заподозрил неладное. Тем не менее 428 000 рублей он успел лишиться.