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НовостиПроисшествия2 июля 2023 16:24

Более 400 тыс рублей потерял воронежец после общения с лже-сотрудником банка

За сутки жертвами аферистов стали девять жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

За 1 июля в полицию обратились девять жителей Воронежской области с заявлениями на дистанционных мошенников. Ущерб потерпевших составил в общей сложности более 1,5 млн рублей.

24-летнему воронежцу позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и напугал, что мошенники пытаются получить доступ к его кредитному счету. Для спасения средств звонивший посоветовал снять все деньги и перевести их на «безопасные» счета. Молодой человек выполнил все его указания. Но аферист не смог остановиться и потребовал перевести как можно больше денег на его счет. Почти оформив кредит в 600 000 рублей, парень, в конце концов, заподозрил неладное. Тем не менее 428 000 рублей он успел лишиться.